Четверг, 30 Декабря 2021 13:01

АрмИнфо. 9-й пункт Трехстороннего заявления Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года о разблокировании региональных коммуникаций в реальности является бомбой замедленного действия под Арменией. Подобное мнение выразила АрмИнфо ассоциированный эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Эмма Бегиджанян.

"Ни тогда, ни сейчас я не разделяла оптимизма и воодушевления представителей правящей партии, высчитывающих экономические выгоды Армении от ожидающегося процесса разблокирования коммуникаций. И я по-прежнему убеждена, что именно пункт 9 является для нашей страны самым опасным по части ожидающихся перспектив и геоэкономических сценариев. В конце концов, я совершенно не считаю, что наводнение нашего рынка теми же некачественными и дешевыми турецкими товарами поспособствует развитию нашей экономики, и это не будет исходить даже из интересов наших потребителей", - заметил она.

Пункт 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. "Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана".

То же ожидающееся строительство - восстановление железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх Бегиджанян оценивает как, в целом, для Армении бесперспективное. По ее оценкам, железнодорожный путь в Россию через всю территорию Азербайджана никаких экономических преференций для Армении не содержит. В первую очередь в силу отсутствия безопасности для перевозимых грузов, не говоря уже о людях.

В этом свете, она с сожалением отметила, что итоги 44-х дневной войны не только не понизили градус армянофобии в Азербайджане, но и более его увеличили, придав дополнительной наглости алиевскому режиму. И та же ситуация на границах с Азербайджаном на протяжении всего уходящего года, на взгляд эксперта, является весьма слабым подспорьем для реализации проекта разблокирования железной дороги. Не говоря уже о его стоимости для Армении.

16 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил достигнутую на встречах с президентом Азербайджана в Сочи и Брюсселе договоренность о строительстве участка железной дороги Горадиз - Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх. В связи с чем, поручил начать подготовительные работы для строительства на ее армянских участках. По его словам, Армения и Азербайджан планируют завершить строительство в течение 2- 3 лет.

Согласно предварительным расчетам Министерства территориального управления и инфраструктур РА, восстановление железной дороги Горадиз

- Мегри - Ордубад - Джульфа - Ерасх на территории Армении обойдется в более $226 млн. Сумма в $221 млн. необходима на восстановление 45-километрового участка в Мегри, еще $5 млн. на восстановление километрового участка в Ерасх