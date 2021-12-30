Четверг, 30 Декабря 2021 12:58

АрмИнфо.США приветствуют возвращение Азербайджаном армянских военнослужащих, задержанных 16 ноября 2021 года. Об этом сообщается в Twitter Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

" Мы настоятельно призываем к полному и скорейшему освобождению всех оставшихся задержанных, обмену останками и учету пропавших без вести. Мы подчеркиваем важность гуманного обращения с задержанными в соответствии с международными обязательствами",- отмечается в сообщении Бюро.

Отметим, что накануне при посредничестве правительства Венгрии, с которой у Армении заморожены дипломатические отношения, Азербайджан передал армянской стороне пять военнопленных, захваченных на суверенной территории РА противников в ходе очередной провокации 16 ноября и попытке захватить новые территории.