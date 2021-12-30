Четверг, 30 Декабря 2021 12:57

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 7 216 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 89 новых случаев заражения (1,2%), при этом выздоровело 196 человек, скончалось - 7.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 30 декабря фактическое лечение получает 4 005 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 560 870 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 826 человек (13,4% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 331 348 (96,1%), скончалось - 7 968 (2,3%).