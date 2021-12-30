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 Четверг, 30 Декабря 2021 12:54
Наира Бадалян

Правительство готово взять на себя ответственность за принятие решений, но не все и не всегда зависит от нас: Никол Пашинян

Правительство готово взять на себя ответственность за принятие решений, но не все и не всегда зависит от нас: Никол Пашинян

АрмИнфо. В 2022 году надо будет приложить максимум усилий, чтобы он был годом подъёма и возрождения. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян 30 декабря на последнем в 2021 году заседании правительства.

Как отметил Пашинян, в уходящем году от госаппарата потребовалось много усилий, чтобы суметь без потрясений преодолеть внутриполитический кризис.

Внешняя среда также была "богата" на серьезные события, подчеркнул глава кабмина.  "Вторжение азербайджанских ВС в мае 2021 года на участке Сотк-Хознавар, со всеми вытекающими обстоятельствами, а также инцидент, произошедший 16 ноября, делают более очевидными проблемы в сфере безопасности РА",- заявил премьер, предложив членам правительства минутой молчания воздать дань уважения героям, павшим за Родину в 2020-м и 2021 гг

Премьер-министр отметил, что поствоенная повестка и ее последствиями еще долго будут давать о себе знать, но Армения шаг за шагом, последовательно должна их преодолевать и решать все задачи внешней повестки. "Мы должны сделать все возможное, чтоб поколения, правительства унаследовали стабильную, запротоколированную ситуацию, что является ключевым условием для дальнейшего устойчивого развития страны", - указал он.

При этом, как указал Пашинян, надо зафиксировать - несмотря на готовность действующего правительства взять на себя ответственность за принятие решений, надо признать, что не все и не всегда зависит от кабмина. Повестку внешней политики, провозглашённую правительством РА по установлению мирной эры развития для Армении и региона, как считает премьер, необходимо продвигать и завершить с помощью международных партнеров. Важно не отклоняясь и последовательно идти к намеченной цели, отметил Никол Пашинян. 


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