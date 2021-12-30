Четверг, 30 Декабря 2021 12:53

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РА, собеседники обсудили вопросы армяно-российского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза. Были рассмотрены приоритетные совместные задачи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Никол Пашинян и Михаил Мишустин обменялись поздравлениями с Новым годом и Рождеством Христовым.