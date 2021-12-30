Четверг, 30 Декабря 2021 12:52

АрмИнфо. Именно в 2021 году, по сути, Армения ощутила, столкнулись со значительной частью последствий 44-дневной войны. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян принимая участие в организованном для представителей системы государственного управления приеме по случаю Нового года и Рождества.

В своей речи премьер-министр Никол Пашинян, в частности, отметил, что 2021 год не был обычным годом, и именно в 2021 году, по сути, мы ощутили, увидели и столкнулись со значительной частью последствий 44-дневной войны. "Наша государственность столкнулась с очень большими, опасными вызовами, и надо отметить, что мы смогли управлять этими вызовами. Конечно, это было непросто, и в управлении этими вызовами была очень значительной работа, проделанная всеми присутствующими, всеми нашими государственными органами, органами местного самоуправления. Я благодарю вас за эту работу. Более того, преодолев эти вызовы, мы не только не повредили международной репутации Армении как демократической страны, но, напротив, еще больше укрепили ее", - сказал он.

Пашинян напомнил, что в 2021 году в стране прошли внеочередные парламентские выборы. "С их помощью мы смогли открыть новую функцию избирательного процесса, когда выборами, в конце концов, стало возможно преодолеть атмосферу внутриполитических волнений, а не наоборот", - заявил он.

По его словам, самая большая задача - обеспечить внешнюю безопасность, которая является не только функцией армии и вооруженных сил. "Это в равной степени является функцией нашей дипломатической службы, других наших органов государственного управления. Я также хотел бы отметить здесь работу наших спецслужб, важную миссию нашей парламентской дипломатии. И хочу подчеркнуть также, что в 2021 году мы также преодолели серьезные вызовы в сфере внутренней безопасности, при этом, мы преодолели эти вызовы без каких-либо потрясений. И в этой связи хочу еще раз отметить работу наших силовых структур, правоохранительных органов", - заявил премьер.

Глава правительства РА выразил надежду, что потрясения, которые произошли в 2020- 2021 годах, проявленная страной способность преодоления потрясений поможет в построении государства, достойного памяти всех жертв 44-дневной, четырехдневной войны, а также жертв прошлой Арцахской войны и всех отдавших свои жизни за Родину. "Это, наверное, самая большая мотивация, которая у нас есть. И это, вероятно, самая большая мотивация, которая ни при каких обстоятельствах не позволит колебаться и сомневаться. Мы должны твердыми шагами идти к той Армении, о которой мечтали наши предки, о которой мечтали наши мученики и о которой мы мечтаем для наших поколений", - заключил он.