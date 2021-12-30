Четверг, 30 Декабря 2021 12:49

АрмИнфо. Генеральный прокурор Авичай Мандельблит и Отдел обвинения по экономическим преступлениям 29 декабря подали в магистратский суд Ришон-ле-Циона обвинительный акт против производителя дронов Aeronautics и трех его высокопоставленных должностных лиц за нарушение экспортных законов в отношении покупателя. Об этом сообщает Курсор со ссылкой на jpost.com.

Все подробности этого дела были закрыты, предположительно потому, что покупатель - это страна, с которой Израиль имеет деликатные отношения или что раскрытие подробностей может повредить продажам израильских беспилотников другим иностранным покупателям.

Как в 2016, так и в 2020 году поступали сообщения об использовании израильского оружия в зоне нагорно-карабахского конфликта. Армянская сторона изучил один из сбитых ударных беспилотнико из Азербайджана и выяснила, что он был разработан Aeronautics.

В феврале 2019 года Aeronautics выиграла контракт на 13 миллионов долларов на свои беспилотные летательные аппараты Orbiter всего через две недели после восстановления ее экспортной лицензии - вероятно, после событий в текущем деле.

Компания Aeronautics открыла завод в Азербайджане в 2011 году, а в 2017 году Стокгольмский международный институт исследования проблем мира оценил Азербайджан как третьего по величине покупателя израильского оружия на сумму 137 миллионов долларов.

Дело приобретает еще более высокий уровень важности, поскольку одним из двух нынешних основных 50% совладельцев Aeronautics является Rafael, одна из трех крупнейших израильских оборонных компаний с квазигосударственным статусом.

Компания Aeronautics открыла завод в Азербайджане в 2011 году. Азербайджан широко использовал израильский дроны во время широкомасштабной агрессии против Арцаха в апреле 2016 и осенью 2020 года.