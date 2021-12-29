Среда, 29 Декабря 2021 20:22

АрмИнфо. Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве, его текст опубликовали в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Настоящим федеральным законом регулируются отношения в области гражданства Российской Федерации, в том числе определяются основания, условия и порядок приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации", — говорится в документе.

Новый законопроект включает более чем 20 дополнительных категорий лиц, которые могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре, в частности:

соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

те, у кого в России живут близкие родственники — россияне;

потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советского Союза (в пределах границ Российской Федерации).

Помимо этого, в соответствии с положениями документа в ведении главы государства остается только прием в российское гражданство. Теперь он также распространяется на:

ветеранов Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;

людей, имеющих особые заслуги перед Россией;

тех, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Также расширяется круг людей, которых могут признать российскими гражданами:

граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;

родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992-го;

те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

При этом наличие у них другого гражданства не может считаться основанием для отказа в признании их россиянами.