Среда, 29 Декабря 2021 19:44

АрмИнфо. В Историко-археологическом заповеднике-музее Эребуни состоялось открытие выставки, посвященной археологическим артефактам, найденным армянскими учеными на территории г.Шуши.

Были представлены уникальные археологические артефакты: гончарные изделия, металлические предметы быта, женские и мужские украшения, холодное оружие, монеты, а также уникальные шедевры армянского старинного ковроткачества более позднего периода. Все предметы старины были найдены археологами на территории Шуши и Республики Арцаха, и датируются огромным периодом от начала II тыс д.н.э. (ранний железный век) до конца VI века н.э. Во время 44-дневной войны эти ценные находки и артефакты были вывезены из города и доставлены в столицу НКР.

<Феномен состоит в том, что в конце бронзового - начале железного века почти вся территория Армянского нагорья была культурно однородной>, - сказал директор Историко-археологического заповедника Эребуни Микаел Бадалян.

Выставка продлится до 29 мая 2022 года.