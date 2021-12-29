Среда, 29 Декабря 2021 19:30

АрмИнфо.Азербайджанская сторона возвратила Армении пятерых удерживаемых военнопленных. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Армении.

МИД РА проинформировал, что возвращение военнопленных на родину состоялось при посредничестве правительства Венгрии. Имена возвратившихся: Саргис Артурович Абрамян Арман Вачаганвоч Хачатрян Ваге Сасунович Агаджанян Сурен Лёваевич Хачатрян Арам Артемович Аветян.

Отметим, что с Венгрией у Армении нет дипломатических отношений с 2012 года, с тех пор, когда эта европейская страна экстрадировала в Азербайджан убийцу армянского офицера Гургена Маркаряна азербайджанского офицера Рамиля Сафарова, приговоренного венгерским судом к пожизненному заключению. Последний зарубил своего армянского коллегу во сне.

При возвращении домой Сафаров был объявлен за свой <трусливо-благородный> поступок Ильхамом Алиевым героем Азербайджана. Азербайджан тогда приобрел у Венгрии государственные бонды на сумму три млрд евро.

Возможно, сегодняшним <поступком> венгерская дипломатия решила сгладить свою вину перед международным сообществом и Арменией, стараясь восстановить подмоченную репутацию своей страны и, не исключено, дипотношения с Арменией.

Пока в азербайджанском плену находятся 35 человек.