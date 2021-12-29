Arminfo.info




 Среда, 29 Декабря 2021 18:37
Карина Меликян

Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"

Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"

АрмИнфо. По версии авторитетного международного журнала Global Finance Конверс Банк стал победителем в номинации "Лучший банк Армении по торговому финансированию" на 2022 год ("Best Trade Finance Provider 2022 in Armenia").

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, таким образом Конверс Банк получает награду победителя в этой номинации третий год подряд. На сей раз Global Finance для выявления лучших провайдеров торгового финансирования в 102 странах провел эксклюзивный опрос, полная версия результатов которого будет опубликована в февральском номере издания 2022г в печатной версии и на сайте GFMag.com.

Список мировых победителей возглавляет Банк BNP Paribas, и в десятке мировых лидеров фигурируют российские Сбербанк и ВТБ, занявшие 5-ую и 10-ую позиции.  По странам в списке лидеров такие международно признанные финансовые структуры, как Commerzbank AG (Германия), Raiffeisen Bank International (Австрия), Bank of America (США), BNP Paribas  (Франция). Лучшим банком России в этой номинации признан ВТБ Банк, Грузии - TBC Bank, Казахстана - Halyk Bank. Весь список лучших провайдеров торгового финансирования (мировых, региональных и страновых) на 2022 год доступен на сайте Global Finance по ссылке: https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-worlds-best-trade-finance-providers-2022-4 .

Редакционный совет Global Finance выбрал лучших провайдеров торгового финансирования на основе записей, полученных от банков и других провайдеров этих услуг, а также на основе отзывов отраслевых аналитиков, руководителей корпораций и экспертов по технологиям. Критерии выбора победителей включали: объем транзакций, глобальный охват, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии.

Издатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Д. Джаррапуто подчеркнул: "Сфера торгового финансирования по-прежнему сильно страдает от последствий пандемии коронавируса, и провайдеры этих услуг все еще адаптируются к проблемам, создаваемым вирусом. Победители наших ежегодных премий по торговому финансированию - это организации, которые лучше всего отреагировали на эти проблемы и наиболее успешно обслужили своих клиентов".

"Наши достижения в области торгового финансирования также получили высокую оценку других авторитетных международных организаций и банков-партнеров, включая немецкий Commerzbank AG и EBRD. Причем, Европейский Банк Реконструкции и Развития два года подряд удостаивал Конверс Банк звания победителя в номинации "Сделка года - Зеленая торговля" - очень важной и ответственной награды. Банк продолжит предоставлять своим клиентам комплексное корпоративное финансирование, укрепляя свои позиции в качестве долгосрочного и надежного партнера в этой сфере", - заявил Финансовый Директор

Конверс Банка Грант Акопян.

Руководитель отдела коммерческого банкинга Конверс Банка Нелли

Кочарян со своей стороны добавила: "Присуждение этой почетной награды журналом Global Finance очень обнадеживает. В то же время

обязывает поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов и партнерства с международными партнерами, благодаря чему наша работа удостаивается со стороны авторитетного издания  Global Finance признания в числе таких ведущих банков, как Citibank, Commerzbank, BNP Paribas, Intesa SanPaolo, RaiffeisenBank International , UniCredit, и других".

Директор по развитию корпоративного бизнеса Конверс Банка Саркис Хачатрян резюмировал: "Конверс Банк в настоящее время использует широкий спектр инструментов финансирования бизнеса, от кредитования до торгового финансирования, и сложных схем финансирования через международные фонды рефинансирования. Банк предлагает продукты корпоративного кредитования как стартапам, так и действующим компаниям на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств, на поддержку развития, импорта и экспорта, разрабатывая для каждой сделки уникальный инструмент финансирования".

Отметим, что Global Finance основан в 1987 году с головным офисом в Нью-Йорке, имеет тираж 50 000 экземпляров и читателей в 193 странах. Аудитория Global Finance включает старших корпоративных и финансовых сотрудников, ответственных за принятие инвестиционных и стратегических решений в транснациональных компаниях и финансовых учреждениях. Веб-сайт - GFMag.com - предлагает аналитические материалы и статьи, которые являются наследием 35-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Global Finance регулярно выбирает лучших среди банков и других провайдеров финансовых услуг - эти награды стали признанным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

Напомним, что Конверс Банк - это динамично развивающийся банк, предлагающий различные финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996г. Акционерами Банка на 1 октября 2021 года выступают: Advanced Global Investments LLc (руководитель Эдуардо Эрнекян - аргентинский бизнесмен с армянскими корнями) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. 


Лента новостей
Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданствеПутин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>
Азербайджан вернул 5-х армянских военнопленныхАзербайджан вернул 5-х армянских военнопленных
Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
Омбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцамОмбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцам
Иран откроет генконсульство в КапанеИран откроет генконсульство в Капане
Посол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный паркПосол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный парк
Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношенийРуденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времениМосква: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войныВице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятостиСНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
Гражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местностиГражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местности
Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторенияПрогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
Глава Авиационного университета имени маршала Ханферянца покинул постГлава Авиационного университета имени маршала Ханферянца покинул пост
Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность АрменииПрогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий для детей приграничных общинGeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий для детей приграничных общин
Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан АрменииАндреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусомЛидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
Назначен новый Посол Армении в ИзраилеНазначен новый Посол Армении в Израиле
При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка кровиПри финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в АрцахеКонгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дроновМинистерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращеноУголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном КарабахеАртисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из АзербайджанаОмбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в ИзраильИцхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООНОтчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГПрезидент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента РоссииТелефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровеньГарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениямПутин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнамиГлава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученымВаграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНРКитай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗВ Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционноКлиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
В Турции запускают тоннель в направлении Южного КавказаВ Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и БакуВостоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элитПолиттехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протестаЛишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залогСуд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
Виталий Милонов находится в АрцахеВиталий Милонов находится в Арцахе
Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режимеИз-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах целиАртак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора СШАИбрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и АзербайджанаИзвестен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачуКочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра ЕреванаРоберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войныГосударство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и ТурцииЕреван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории АрменииВ Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики АрцахПарламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
Читать больше



Эксперты
Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторенияПрогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность АрменииПрогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и БакуВостоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элитПолиттехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с туркамиПолитик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
Читать больше
Комментируемые
Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для РоссииПолковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в АрцахТретий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса естьБорис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений БакуЛапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия АзербайджануВ Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов АрцахаСбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
Подразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противникаПодразделения АО Арцаха уничтожили 12  танков противника
Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мираПрезидент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная войнаГрачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и АзербайджаномПариж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяцаГлава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликтаЕреван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасностиРоберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности