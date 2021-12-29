Среда, 29 Декабря 2021 18:37

АрмИнфо. По версии авторитетного международного журнала Global Finance Конверс Банк стал победителем в номинации "Лучший банк Армении по торговому финансированию" на 2022 год ("Best Trade Finance Provider 2022 in Armenia").

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, таким образом Конверс Банк получает награду победителя в этой номинации третий год подряд. На сей раз Global Finance для выявления лучших провайдеров торгового финансирования в 102 странах провел эксклюзивный опрос, полная версия результатов которого будет опубликована в февральском номере издания 2022г в печатной версии и на сайте GFMag.com.

Список мировых победителей возглавляет Банк BNP Paribas, и в десятке мировых лидеров фигурируют российские Сбербанк и ВТБ, занявшие 5-ую и 10-ую позиции. По странам в списке лидеров такие международно признанные финансовые структуры, как Commerzbank AG (Германия), Raiffeisen Bank International (Австрия), Bank of America (США), BNP Paribas (Франция). Лучшим банком России в этой номинации признан ВТБ Банк, Грузии - TBC Bank, Казахстана - Halyk Bank. Весь список лучших провайдеров торгового финансирования (мировых, региональных и страновых) на 2022 год доступен на сайте Global Finance по ссылке: https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-worlds-best-trade-finance-providers-2022-4 .

Редакционный совет Global Finance выбрал лучших провайдеров торгового финансирования на основе записей, полученных от банков и других провайдеров этих услуг, а также на основе отзывов отраслевых аналитиков, руководителей корпораций и экспертов по технологиям. Критерии выбора победителей включали: объем транзакций, глобальный охват, обслуживание клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии.

Издатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Д. Джаррапуто подчеркнул: "Сфера торгового финансирования по-прежнему сильно страдает от последствий пандемии коронавируса, и провайдеры этих услуг все еще адаптируются к проблемам, создаваемым вирусом. Победители наших ежегодных премий по торговому финансированию - это организации, которые лучше всего отреагировали на эти проблемы и наиболее успешно обслужили своих клиентов".

"Наши достижения в области торгового финансирования также получили высокую оценку других авторитетных международных организаций и банков-партнеров, включая немецкий Commerzbank AG и EBRD. Причем, Европейский Банк Реконструкции и Развития два года подряд удостаивал Конверс Банк звания победителя в номинации "Сделка года - Зеленая торговля" - очень важной и ответственной награды. Банк продолжит предоставлять своим клиентам комплексное корпоративное финансирование, укрепляя свои позиции в качестве долгосрочного и надежного партнера в этой сфере", - заявил Финансовый Директор

Конверс Банка Грант Акопян.

Руководитель отдела коммерческого банкинга Конверс Банка Нелли

Кочарян со своей стороны добавила: "Присуждение этой почетной награды журналом Global Finance очень обнадеживает. В то же время

обязывает поддерживать высокий уровень обслуживания клиентов и партнерства с международными партнерами, благодаря чему наша работа удостаивается со стороны авторитетного издания Global Finance признания в числе таких ведущих банков, как Citibank, Commerzbank, BNP Paribas, Intesa SanPaolo, RaiffeisenBank International , UniCredit, и других".

Директор по развитию корпоративного бизнеса Конверс Банка Саркис Хачатрян резюмировал: "Конверс Банк в настоящее время использует широкий спектр инструментов финансирования бизнеса, от кредитования до торгового финансирования, и сложных схем финансирования через международные фонды рефинансирования. Банк предлагает продукты корпоративного кредитования как стартапам, так и действующим компаниям на приобретение основных средств и пополнение оборотных средств, на поддержку развития, импорта и экспорта, разрабатывая для каждой сделки уникальный инструмент финансирования".

Отметим, что Global Finance основан в 1987 году с головным офисом в Нью-Йорке, имеет тираж 50 000 экземпляров и читателей в 193 странах. Аудитория Global Finance включает старших корпоративных и финансовых сотрудников, ответственных за принятие инвестиционных и стратегических решений в транснациональных компаниях и финансовых учреждениях. Веб-сайт - GFMag.com - предлагает аналитические материалы и статьи, которые являются наследием 35-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Global Finance регулярно выбирает лучших среди банков и других провайдеров финансовых услуг - эти награды стали признанным стандартом качества для мирового финансового сообщества.

Напомним, что Конверс Банк - это динамично развивающийся банк, предлагающий различные финансовые услуги физическим и юридическим лицам. Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996г. Акционерами Банка на 1 октября 2021 года выступают: Advanced Global Investments LLc (руководитель Эдуардо Эрнекян - аргентинский бизнесмен с армянскими корнями) - 72,89%, компания HayPost Trust Management B.V. - 22,11%, и Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%.