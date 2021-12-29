Среда, 29 Декабря 2021 18:36

АрмИнфо. Житель села Айгестан Аскеранского района Арцаха Армен Вердян, оказавшийся на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана, находится у российских миротворцев. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян.

<Сегодня утром житель села Айгестан Аскеранского района Арцаха Армен Вердян 1971 года рождения заблудился и оказался на территории, находящейся под контролем ВС Азербайджана. В результате переговоров, проведенных органами безопасности Арцаха и российскими миротворцами, гражданское лицо было возвращено. Вердян находится у российских миротворцев и вскоре будет передан армянской стороне>, - отметил он.