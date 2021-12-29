Среда, 29 Декабря 2021 17:41

АрмИнфо. Посол Китая в Армении Фан Юн вместе с мэром Еревана Грачья Саркисяном посетили столичный автобусный парк, ознакомились с условиями стоянки.

Как сообщает пресс-служба мэрии Еревана, новый градоначальник подчеркнул важность расширения взаимодействия и реализации совместных программ.

Посол Китая, в свою очередь, поблагодарил за готовность к расширению сотрудничества и отметил, что здоровые и развивающиеся двусторонние отношения - хорошая возможность для новых инициатив.

<Я надеюсь, что наше сотрудничество будет долгосрочным, и мы сможем привезти больше техники, в данном случае автобусов, в Ереван. Такие же автобусы курсируют в Китае, я считаю, что они очень удобные. Я выразил нашу готовность расширять сотрудничество господину мэру, чтобы в будущем мы могли привезти новую технику в Армению, Ереван, чтобы сделать жизнь жителей проще и комфортнее>, - сказал посол.

Представляя послу Фан Юн процесс реформирования транспортной системы, Грачья Саркисян отметил, что комплексный подход будет проявлен в разных направлениях.

Напомним, что в первой декаде декабря мэрия Еревана запустила на городскую транспортную линию более 200 новых автобусов, привезенных из Китая, и сообщила о намерении закупить в новом году как минимум еще 100 таких.