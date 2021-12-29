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 Среда, 29 Декабря 2021 17:35
Марианна Мкртчян

Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>

Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>

АрмИнфо.Россия, лично президент Владимир Путин предприняли в уходящем году серьезные усилия в целях содействия сближению братских нам стран - Армении и Азербайджана. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

Он напомнил, что проведены два полномасштабных трехсторонних саммита 11 января в Москве и 26 ноября в Сочи. По словам российского дипломата, активно велась работа с Баку и Ереваном по вопросам разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе, нормализации обстановки на азербайджано-армянской границе с выходом на запуск ее делимитации, укрепления контактов между гражданскими обществами обеих стран.

<В целом, Южный Кавказ - близкий для нас регион и в прямом, и в переносном смыслах. Россия заинтересована в том, чтобы Южный Кавказ стал безопасным и процветающим, а расположенные в нем государства почувствовали преимущества от мирного сосуществования. В Баку и Ереване разделяют логику наших действий, ценят наш непредвзятый подход и сохраняют приверженность достигнутым трехсторонним договоренностям на высшем уровне.

Наряду с этим мы уделяем большое внимание развитию двусторонних контактов. Наше сотрудничество и с Азербайджаном, и с Арменией продвигается вперед по всем ключевым направлениям - в экономике, сфере ВТС, здравоохранении, культурно-гуманитарной, образовательной, научно-технической и других областях>, - подчеркнул Руденко.

Вместе с тем он констатировал, что в текущем году президент России Путин неоднократно проводил двусторонние встречи и с президентом Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Николом Пашиняном, лидеры также регулярно общались по телефону.

При этом дипломат добавила, что весьма активно выстраивается работа на отраслевых треках:  председатель правительства Михаил Мишустин трижды встречался с Николом Пашиняном, а в мае принял официальный визит в Россию премьер-министра Азербайджана Али Асадова, состоялось порядка десяти встреч вице-премьера Алексея Оверчука с его коллегами Григоряном и Мустафаевым, которые возглавляют двусторонние межправительственные комиссии по экономическому сотрудничеству.

<Благодаря совместным усилиям уверенно восстанавливаются после пандемии COVID-19 наши двусторонние торгово-экономические показатели. В январе-октябре 2021 года российско- армянский товарооборот увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 9,4% до 2,1 миллиарда долларов. Взаимная торговля между Россией и Азербайджаном в январе- сентябре 2021 года достигла 2297,1 миллиона долларов, рост на 11%.

В июле и ноябре состоялись деловые миссии российских экономоператоров в Азербайджан под эгидой АО "Росэксимбанк" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ), в сентябре - в Армению.  Считаем такие мероприятия важным инструментарием в запуске новых инфраструктурных проектов и интенсификации торгово-экономического взаимодействия. Среди наиболее перспективных направлений - модернизация транспортной инфраструктуры, внедрение интеллектуальных логистических систем, автоматизация производственных процессов промышленных предприятий, совершенствование городского обустройства>, - сказал Руденко.  В тоже время замглавы МИД РФ отметил, что с самого начала распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 мы были в плотном контакте с азербайджанскими и армянскими партнерами. По его словам, в Армении и Азербайджане работали бригады специалистов из ведущих медицинских учреждений Москвы и ряда городов России.

<Еревану в общей сложности поставлено свыше 230 тысяч доз партий вакцины "Спутник V". В 2020 году в рамках борьбы с заболеванием азербайджанской стороне безвозмездно передавались 120 тысяч тест-систем "Вектор", а в мае-июле 2021 года поставлено 200 тысяч доз "Спутника V".  Безусловно, мы заинтересованы в сохранении единого гуманитарного пространства между нашими странами. В российских вузах обучается более двух тысяч армянских и свыше 11 тысяч азербайджанских граждан, из них около 700 человек и одной тысячи соответственно - за счет бюджетных ассигнований. В Армении и Азербайджане функционируют филиалы отечественных вузов, в средних школах изучается русский язык>, - сказал он.

На уточнение, не планирует ли Россия наращивать контингент миротворцев в Нагорном Карабахе и какова ситуация в зоне их ответственности, Руденко сказал, что сегодня можно констатировать, что Российский миротворческий контингент (РМК) надежно обеспечивает режим прекращения огня в зоне своей ответственности.

<С этим согласны и в Баку, и в Ереване. Лидеры Азербайджана и Армении подтвердили такой подход в ходе трехстороннего саммита, организованного по инициативе президента России Путина 26 ноября этого года в Сочи.

Серьезных вызовов для безопасности в контролируемых миротворцами районах не усматриваем.  В регион пришел мир. Отдельные инциденты не носят системный характер и оперативно решаются во взаимодействии с обеими сторонами.

Кроме того, наши миротворцы активно участвуют в постконфликтном восстановлении. По линии Минобороны с ноября 2020 года проверено 1 937 зданий, от взрывоопасных предметов (ВОП) очищено 2 320 гектар территории, 683 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 26 тысяч ВОП. Сторонам конфликта передано 1 903 тел погибших: 1 579 - армянам, 324 - азербайджанцам>, - сказал дипломат.

Руденко отметил, что жизнь в регионе постепенно входит в мирное русло: в свои дома вернулись уже порядка 53 тысяч беженцев. Кроме того, российский миротворческий контингент обеспечил сопровождение более 400 армянских паломников в монастыри Амарас и Гандзасар. На регулярной основе оказывается содействие и по сопровождению азербайджанских автомобильных колонн.

<При непосредственном участии РМК происходит обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также картами минных полей. За время после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года миротворцы помогли с возвращением домой 127 армян и 19 азербайджанцев>,  - напомнил он.

Касаясь деятельности трехсторонней рабочей группы с момента ее создания, дипломат напомнил, что в рамках этого механизма рассматривается весь комплекс вопросов разблокирования транспортных и экономических связей на Южном Кавказе, включая восстановление как железнодорожного, так и автомобильного сообщения в регионе.

<Считаем данный формат одним из ключевых в работе по нормализации азербайджано- армянских отношений. Исходим из того, что достигнутые в рамках этого механизма договоренности позволят и Баку, и Еревану почувствовать экономические преимущества мирного соседства. За год проделана впечатляющая работа - проведен почти десяток заседаний ТРГ. Стороны четко обозначили свои интересы, и в настоящее время, как было условлено лидерами трех стран в Сочи, досогласовываются параметры запуска совместных инфраструктурных проектов. О результатах работы сопредседатели ТРГ будут информировать СМИ>, - отметил он, добавив, что вопрос разблокировки коммуникаций рассматривается также в этом формате.  При этом Руденко подчеркнул, что российский подход состоит в том, что соответствующие решения могут быть устойчивыми только при наличии консенсуса между Баку и Ереваном.  <Поэтому мы выступаем за сбалансированное обеспечение интересов азербайджанской и армянской сторон в едином пакете>, - сказал дипломат.

Меж тем, на уточнение, есть ли надежда у Москвы и союзников, что Тбилиси изменит точку зрения и в будущем присоединится к региональной консультативной платформе "3+3", замминистра заверил, что это прагматичный, неполитизированный формат, направленный на сближение стран Южного Кавказа и их соседей.

<Акцент в нашей совместной работе делаем на темах, представляющих общий интерес: развитии торгово-экономических, транспортных и культурно-гуманитарных связей, а также борьбе с общими вызовами и угрозами. Прошедшее в Москве 10 декабря первое заседание "3+3" показало, что участники заинтересованы в продолжении конструктивного диалога и налаживании практического взаимодействия>, - подытожил Руденко.


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