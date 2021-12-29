Среда, 29 Декабря 2021 17:11

АрмИнфо.Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах",

- заявил Рудунко. "При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва приветствует настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации отношений.

"Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации", - заявил Рудунко.

Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.