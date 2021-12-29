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АрмИнфо.Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений, содействовать "в любой форме", заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
В Москве "готовы оказывать посредническое содействие в любых формах",
- заявил Рудунко. "При этом считаем важным отказаться от выдвижения предварительных условий, сосредоточиться на взаимоприемлемых темах и обоюдных шагах, которые вели бы к постепенному формированию атмосферы доверия и добрососедства", - подчеркнул замминистра. Вместе с тем он подчеркнул, что Москва приветствует настрой Армении и Турции запустить диалог по нормализации отношений.
"Нормализация армяно-турецких отношений несомненно способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе. С этой точки зрения приветствуем активно демонстрируемый Анкарой и Ереваном в последнее время настрой запустить двусторонний диалог. С удовлетворением отмечаем назначение ими спецпредставителей для обсуждения непростой материи нормализации", - заявил Рудунко.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
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|Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
|Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
|В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
|Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
|Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
|СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
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|Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
|Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
|Назначен новый Посол Армении в Израиле
|При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
|Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
|Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
|Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
|Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
|Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
|В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
|Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
|В Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
|За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
|Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
|Виталий Милонов находится в Арцахе
|Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Читать больше
|Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
|Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
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