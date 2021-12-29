Среда, 29 Декабря 2021 17:10

АрмИнфо.Лишь 29% опрошенных <Индексом счастья> в Армении респондентов верят в процветание страны в следующем 2022 году. Таковы результаты опроса Международной ассоциации исследовательских агентств Gallup International.

Как сообщает компания MPG, которая является официальным представителем Ассоциации в Армении, 40% респондентов в стране ожидают трудностей, 18% - считают, что ничего не поменяется, а 14%

- не знают, что им ждать.

Отметим, что, согласно данным Ассоциации, именно Финляндия в четвертый раз подряд заняла первую строчку в этом рейтинге, который 40 лет ежегодно составляется под эгидой ООН. Среди критериев исследования учитываются такие показатели как общественная поддержка, личная свобода, размер ВНП, уровень коррупции и другие.