Среда, 29 Декабря 2021 17:06

АрмИнфо. Вице-президент Ирана по парламентским вопросам Мохаммад Хоссейни по случаю Рождества встретился с семьей Варгена Адамяна, одного из иранских армян-мучеников священной обороны (ирано-иракской войны).

Во время встречи, Хоссейни поздравил семью Варгена Адамяна, одного из иранских армян- мучеников ирано-иракской войны с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.

По словам вице-президента, во время священной обороны армянская община сыграла важную и незабываемую роль, принесший в жертву Родине и революции многих мучеников и ветеранов. "Многие наши армянские соотечественники и представители религиозных меньшинств изо всех сил и до конца своей жизни встали на защиту нашей земли и Родины в годы священной обороны. Армянские мученики стояли на передовой линии и сражались с врагом, чтобы защитить свою землю",- указал он, передает ИРНА.