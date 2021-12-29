Среда, 29 Декабря 2021 17:05

АрмИнфо.Следственное управление СНБ Армении завершило уголовные дела по факту мелких взяток в Гюмрийском региональном центре занятости. Уголовные дела в отношении руководителя службы, семи сотрудников и одного взяткодателя направлены прокуратурой в судебные инстанции. Об этом говорится в официальном сообщении.

Согласно сообщению, директор Гюмрийского регионального центра занятости брал взятки в рамках программы по предоставлению единовременной компенсации работодателю в случае трудоустройства лиц на рынке труда, а также для оказания поддержки матерям в отпуске по уходу за ребенком. Размер взяток варьировался от 40 000 до 5 000 драмов.