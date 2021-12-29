Среда, 29 Декабря 2021 14:55

АрмИнфо. Объем инвестиций в основной капитал столицы Казахстана составил более 1 трлн тенге с ростом на 5,8%, сообщает управление по инвестициям и развитию предпринимательства.

Отмечается также увеличение объема промышленной продукции на 14%. В обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму 1,1 млрд тенге. К слову, в столице основными отраслями обрабатывающей промышленности являются: металлургия, машиностроение, производство прочей неметаллической минеральной продукции и напитков, продуктов питания.

При этом объем розничного товарооборота составил 1 312 млрд тенге, что превысило показатели 2020 года на 7,7%, сообщает акимат Нур-Султана.

В управлении также подчеркнули, что количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса, несмотря на карантинные ограничения, увеличилось на 13% и составило 161 622. Численность занятых в сфере МСБ за январь-июнь текущего года, соответственно, выросла до 401,1 тыс. человек (на 11,9%). В свою очередь рост субъектов МСБ повлек за собой увеличение выпускаемой продукции на 3 981,7 млрд тенге.

В 2022 году планируется сохранить темпы роста по основным показателям в сфере МСБ.