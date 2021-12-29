Среда, 29 Декабря 2021 14:31

АрмИнфо. Гражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местности.

Как сообщает пресс-служба СНБ Арцаха, сегодня около 07:30 утра в Службу национальной безопасности Арцаха поступило сообщение о пропажи жителя общины Айгестан Аскеранского района Армена Абриковича Вердяна 1971 г.р.

<В результате принятых мер выяснилось, что упомянутый гражданин НКР заблудился утром в районе Нахичеваник и Ухтасар Аскеранского района и оказался на территории, подконтрольной Вооруженным силам Азербайджана.

Об инциденте немедленно сообщили российским миротворцам, которые выяснили и заверили, что гражданин Арцаха находится в безопасности. Ведутся переговоры по возвращению гражданина Арцаха армянской стороне>, - сообщили в СНБ Арцаха.