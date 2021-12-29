Среда, 29 Декабря 2021 13:27

АрмИнфо. GeoProMining, диверсифицированная международная группа горнодобывающих компаний (GPM или «Компания»), отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий.

В рамках празднования Нового Года Компания организовала праздничные представления в городах своего присутствия – в Гегаркуникской, Араратской и Сюникской областях республики. В числе мероприятий представление детского мюзикла Общенационального Тетра имени Соса Саркисяна «Белоснежка и семь гномов». В целом на мероприятиях участвовали более 3000 детей из регионов, и в том числе из приграничных общин.

«Масштабное празднование новогодних праздников для GeoProMining стало многолетней доброй традицией. Более 15 лет, ежегодно, Компания, в сотрудничестве с органами местного самоуправления проводит мероприятия в общинах своего присутствия. Мы считаем важным тематическое и целевое преподнесение детям подарков, способствующих развитию и обучению подрастающего поколения. Мы подбираем игры направленные на интеллектуальное развитие детей. Уже много лет мы работаем с ведущими издательствами над созданием научно-популярных книг, переводов зарубежных классиков и обучающей литературы, которые преподносим в подарок детям», - отмечает официальный представитель GeoProMining Рузанна Григорян.

Группа компаний GeoProMining — динамично развивающаяся международная частная компания с диверсифицированной ресурсной базой металлов, основана в 2001 году. GeoProMining производит золото в виде сплава «Доре» и медный, молибденовый и сурьмяной концентраты.