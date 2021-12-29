Среда, 29 Декабря 2021 13:03

АрмИнфо. Глава Делегации ЕС в Армении Андреа Викторин выступила с новогодним посланием к армянскому народу.

В послании Викторин отмечается, что приближаются праздничные дни, и скоро останется позади еще один сложный год.

<Пандемия COVID продолжала влиять на здоровье, экономическую безопасность и социальное благополучие во всем мире.

Выступая от лица всех нас в Представительстве Европейского Союза в Армении, могу заверить вас, что мы прилагаем все возможные усилия, чтобы поддержать Армению и армянский народ в это непростое время.

ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны и помогает улучшить жизнь граждан Армении, создавать рабочие места и способствовать экономическому росту.

ЕС быстро отреагировал на насущные потребности Армении и ее граждан во время пандемии COVID-19. Пакет Team Europe на сумму около 100 миллионов евро был предоставлен не только в виде бюджетной поддержки правительству, но и в виде адресной социальной помощи более чем 3000 уязвимых домохозяйств. Мы облегчили доступ к онлайн-образованию для 350 детей и поддержали более 1000 армянских малых и средних предприятий в разработке новых цифровых подходов для их бизнеса. Больницам и лабораториям было предоставлено важнейшее медицинское оборудование для ухода за пациентами>, - отметила Викторин.

По словам европейского дипломата, ЕС вместе с ее государствами-членами также продолжали поддерживать мирных жителей, пострадавших в результате конфликта в регионе. Викторин подчеркнула, что ЕС поддерживает Армению в улучшении жизни граждан Армении, оказывая поддержку в области социально-экономического развития и инвестиций.

<Дорогой народ Армении, я надеюсь, что у вас будет мирный Новый год и вы восстановите силы для себя, своих близких и Армении. Пусть Новый год сделает нас лучше, сильнее и даст надежду на грядущие светлые дни>, - подытожила глава делегации ЕС в РА.