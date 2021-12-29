|Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
|Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>
|Азербайджан вернул 5-х армянских военнопленных
|Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Омбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцам
|Иран откроет генконсульство в Капане
|Посол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный парк
|Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
|Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
|В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
|Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
|Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
|СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
|Гражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местности
|Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
|Глава Авиационного университета имени маршала Ханферянца покинул пост
|Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий для детей приграничных общин
|Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
|Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
|Назначен новый Посол Армении в Израиле
|При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
|Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
|Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
|Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
|Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
|Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
|В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
|Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
|В Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
|За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
|Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
|Виталий Милонов находится в Арцахе
|Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участие в неофициальной встрече глав государств-членов СНГ, которая прошла в Санкт- Петербурге.
Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Согласно источнку, в ходе встречи лидеры стран СНГ обсудили вопросы, касающиеся развития сотрудничества на пространстве СНГ, а также мероприятия по совместной борьбе с пандемией коронавируса. Руководитель Федеральной службы РФ по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова выступила с подробным докладом о работе и шагах по борьбе с коронавирусом.
В завершение встречи состоялся неофициальный обед глав государств-участников СНГ.
|Путин внес в Госдуму законопроект о российском гражданстве
|Археологические находки из Шуши выставлены в музее <Эребуни>
|Азербайджан вернул 5-х армянских военнопленных
|Global Finance третий год подряд удостаивает Конверс Банк звания "Лучший банк Армении в сфере торгового финансирования"
|Омбудсмен НКР: Заблудившийся гражданин Арцаха передан российским миротворцам
|Иран откроет генконсульство в Капане
|Посол Китая в Армении вместе с мэром Еревана посетили столичный автобусный парк
|Заглавы МИД России о посреднической роли Москвы между Ереваном и Баку, деятельности миротворцев в Арцахе и платформе <3+3>
|Руденко: Россия готова стать посредником между Арменией и Турцией в диалоге по нормализации отношений
|В процветание Армении верит лишь 29% опрошенных <Индексом счастья>
|Москва: Комиссия по делимитации границы Армении и Азербайджана может быть создана в скором времени
|Вице-президент Ирана встретился с семьей одного из армян-мучеников ирано-иракской войны
|СНБ РА выявило случаи мелкого взяточничества в Гюмрийском региональном центре занятости
|Гражданин Арцаха попал в азербайджанский плен в результате дезориентации на местности
|Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
|Глава Авиационного университета имени маршала Ханферянца покинул пост
|Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
|GeoProMining отметила новогодние праздники в Армении рядом масштабных мероприятий для детей приграничных общин
|Андреа Викторин: ЕС продолжает работать над смягчением воздействия пандемий и последствий войны, помогает улучшить жизнь граждан Армении
|Лидеры стран СНГ в Петербурге обсудили вопросы сотрудничества и борьбы с коронавирусом
|Назначен новый Посол Армении в Израиле
|При финансировании Фонда <Джинишян> в Армении приступят к строительству банка крови
|Конгрессмен: NDAA, подписанный Байденом, включает положения, направленные на привлечение Азербайджана и Турции к ответственности за военные преступления в Арцахе
|Министерство ВТП Армении предоставит РАУ грант в 20 млн драм на создание универсального устройства для дронов
|Уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, по делу о подготовке к убийству Никола Пашиняна, прекращено
|Число активных случаев коронавируса в Армении составляет 4 123
|Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота находятся с гастролями в Нагорном Карабахе
|Омбудсмен РА и посол России обсудили вопросы, связанные с возвращением армянских пленных из Азербайджана
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
|В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
|Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
|В Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
|За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
|Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
|Виталий Милонов находится в Арцахе
|Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Читать больше
|Прогноз: Отказываясь осудить Геноцид армян, Анкара создает угрозу его повторения
|Прогноз: Ввод в эксплуатацию железнодорожного участка Горадиз - Мегри - Ордубад - Ерасх повысит инвестпривлекательность Армении
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности