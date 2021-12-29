Среда, 29 Декабря 2021 12:54

АрмИнфо. Арман Акопян назначен на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Израиле. Об этом сообщает пресс-служба МИД, ссылаясь на решение президента Армении.

<Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно пункту 2 части 1 статьи 132 Конституции, а также части 1 статьи 14 Закона <О дипломатической службе>, назначить Армана Акопяна Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Израиле (резиденция в Тель-Авиве)>, - говорится в источнике. Напомним , что ранее Арман Акопян занимал должность главы армянского дипкорпуса в Бразилии, Колумбии и Боливии.