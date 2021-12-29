Среда, 29 Декабря 2021 12:54

АрмИнфо. В следующем году в Армении приступят к строительству банка крови. Об этом говорится на официальной странице Министерства здравоохранения в Фейсбук.

Согласно источнику, реализовать подобную инициативу в Армении удастся благодаря инвестициям со стороны государства и Фонда <Джинишян>. Как отметила министр здравоохранения Анаит Аванесян, проектные работы будут завершены до конца текущего года, а с начала 2022 года уже приступят к строительным работам. <В борьбе с онкологией важную роль имеют как фонды, так и частные меценаты. Мы пытаемся искать новые возможности, чтобы облегчить жизнь наших детей и их родных>, - сказала она.

Напомним, что в октябре этого года было заявлено о том, что Министерство здравоохранения Армении и фонд <Джинишян> подпишут меморандум о сотрудничестве. В частности, в ходе встречи министра здравоохранения Анаит Аванесян с членами правления Фонда стало известно о том, что последние намерены инвестировать в систему здравоохранения Армении.