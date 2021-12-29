Среда, 29 Декабря 2021 12:51

АрмИнфо. Уголовное преследование в отношении главы парламентской фракции "Честь имею", партии "Отечество" и экс-директора Службы нацбезопасности Армении Артура Ванецяна прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом говорится в заявлении адвокатов Ванецяна - Лусине Саакян и Ерванда Варосяна.

Сторона защиты напомнила, что уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна продлилось 1 год, 1 месяц и 10 дней. "С самого первого дня расследования данного уголовного дела стало очевидным, что мы имеем дело с надуманными обвинениями, не имеющими под собой никаких оснований", - говорится в заявлении.

Согласно источнику, 24 декабря 2021 года решением следователя Следственного департамента СНБ РА уголовное преследование в отношении Артура Ванецяна, проводимое по статьям 35-300 и 35-305 Уголовного кодекса РА прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Одновременно была отменена мера пресечения в его отношении. "Принятым решением констатировано, что никакой подготовки к убийству Никола Пашиняна (премьер-министра Армении - ред.) и к узурпации власти не было", - отмечается в сообщении.

Напомним, что 14 ноября 2020 года Служба национальной безопасности Армении сообщила о пресечении попытки убийства премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Служба выявила, что группа граждан незаконно приобрела и хранила оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества для захвата власти в Армении. По версии службы, злоумышленники, не согласные с внутренней и внешней политикой государства, намеревались захватить власть, убив главу правительства. В рамках дела о подготовке убийства Никола Пашиняна задержали экс-директора СНБ Артура Ванецяна, бывшего депутата от РПА Ваграма Багдасарян, члена АРФ "Дашнакцутюн" Ашота Авакяна и командир добровольческого отряда "Сисакан" Ашот Минасян. Все они были выпущены на свободу.

Однако 1 декабря с.г. Апелляционный суд удовлетворил ходатайство следователя от 15 ноября 2020 года об аресте Ашота Минасяна (был задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 35-300 (Узурпация власти - Ред.), 35-305 (Подготовка убийства с целью прекращения деятельности государственного, политического или общественного деятеля - Ред.) и 235 (Хранение незаконного оружия, боеприпасов - Ред.) УК РА. 28 декабря стало известно, что предварительное следствие по делу в его отношении завершено. "В рамках расследуемого в следственном департаменте СНБ уголовного дела по эпизодам подготовки убийства премьер-министра и узурпации власти, а также хранения группой лиц оружия и боеприпасов прекращено уголовное преследование в отношении Ашота Минасяна. То есть орган, осуществляющий производство, наконец, пришел к выводу, что описанные в обвинении действия не являются преступлением и Ашот Минасян имеет по этой части статус оправданного. Сейчас Ашот Минасян обвиняется только признакам по части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Армении (преступление средней тяжести, максимум до трех лет лишения свободы)", - сообщил адвокат Мигран Погосян.