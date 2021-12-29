Среда, 29 Декабря 2021 12:49

АрмИнфо. Артисты ансамбля песни и пляски Северного флота приехали из России и поздравили военнослужащих российского миротворческого контингента на отдаленных наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Художественный коллектив ансамбля выступил с новой творческой новогодней программой для российских миротворцев

<Сегодня мы поздравляем наших миротворцев с наступающим Новым годом. Привезли для них концерт ансамбля песни и пляски северного флота, а также подарили им маленькую частичку нашей родины - новогоднюю елку. Концерты ансамбля продлятся до конца новогодних праздников. Мы с ними проедем все сторожевые посты и заставы. Каждого военнослужащего поздравим с Новым годом и подарим им новогодние подарки> - рассказал представитель российского миротворческого контингента Алексей Полюхович.

<Мы рады тому обстоятельству что мы здесь, хотя долго добирались и когда мы собирались сюда, долго думали, что же повезти? Потому что в основном репертуар ансамбля носит патриотическое составляющее. Но подумав о том, что на кануне Нового Года мы не можем петь песни серьезного содержания, то мы решили немного разнообразить репертуар> - сказал директор ансамбля песни и пляски Северного флота Дмитрий Акманов.

В новогодние и рождественские праздники коллектив ансамбля выступит на всех 27-ми наблюдательных постах в Нагорном Карабахе для российских миротворцев и жителей Аскеранского, Мартунинского и Мардакертского районов, а также в рамках гуманитарной акции в школе-интернат города Степанакерт поздравят детей в возрасте от 6 до 15 лет.

В сборе и передаче новогодних подарков и поздравлений военнослужащим самое активное участие приняли представители органов власти субъектов Российской Федерации, общественных организаций и региональных отделений Всероссийского детско-юношеского движения <Юнармия>.

Ранее, самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России доставлен из России в Нагорный Карабах праздничный груз: новогодние ёлки и ёлочные украшения, продуктовые и гигиенические наборы, кондитерские изделия и сладости, личные поздравления (письма и открытки) защитникам Отечеств.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.