Среда, 29 Декабря 2021 12:47

АрмИнфо. Омбудсмен РА Арман Татоян и посол России в Армении Сергей Копыркин на встрече 28 декабря обсудили ряд вопрос, в том числе и связанных с императивом возвращения армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена РА, Татоян отметил важность продолжения эффективного сотрудничества с российским посольством, при этом выразив благодарность за оперативный обмен информацией по вопросам защиты прав армян в России.

Защитник прав человека также высоко оценил отношения на высоком уровне с Федеральным уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, основанные на полном взаимном доверии.

Стороны договорились продолжить сотрудничество и обмен информацией в области прав человека.

Отметим, что спустя год после прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта не известно точное количество армян, удерживаемых в азербайджанском плену. По некоторым данным их несколько сот человек, в том числе и женщин.