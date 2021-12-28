Вторник, 28 Декабря 2021 18:45

АрмИнфо. Президент Израиля Ицхак Герцог пригласил главу Азербайджана Ильхам Алиева с официальным визитом в Тель-Авив.

"Для меня будет большим удовольствием принять вас в Израиле, и это будет важным краеугольным камнем для наших народов. Также надеемся на открытие в Израиле посольства Азербайджана, что стало бы естественным продолжением открытия здесь торговых и туристических представительств Азербайджана", - говорится в поздравительном письме Герцога азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву.

Он также отметил, что Азербайджан может сыграть решающую роль в нормализации отношений в Каспийском регионе.

"Под вашим руководством Азербайджан добился экономического развития, финансовой стабильности и авторитетной дипломатии", - говорится в послании, которое цитируют азербайджанские СМИ.

Отметим, что Израиль является одним из ключевых партнеров Азербайджана в оборонной сфере. Именно израильские боевые дроны активно использовались в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха как в апреле 2016 года, так и осенью прошлого года.