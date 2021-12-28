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АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:
в городе Ереван:
10:00-14:00 жилой дом 48 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
10:00-16:00 здание бывшего министерства энергетики (односторонне), здание министерства, здание министерства территориального управления (односторонне), здание министерства иностранных дел (односторонне), ООО “Меллат банк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
11:00-17:00 жилой дом 28 на улице Низами, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, собственные дома на улице Маиси 9 (9 Мая), подъезды 4-6 жилого дома 10 на улице Чехова, жилой дом 10 на улице Шевченко, собственные дома на улице Шевченко, жилые дома 4, 5, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака, жилые дома 34, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);
в Араратской области:
10:30-14:30 частично село Азатаван;
в Котайкской области:
11:00-16:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воиснкая часть Балаовита; улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;
11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра; частично кварталы “Банаван”, ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Дзорахбюр.
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
|В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
|Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
|В Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
|За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
|Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
|Виталий Милонов находится в Арцахе
|Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Кочарян: Нельзя требовать у России быть большим армянином чем сами армяне
|Эксперт: Центры силы и армянские власти возвращают нас к болезненному для Армении паттерну раскола
|Роберт Кочарян: Армения уже фактически выполнила все предусловия Турции по нормализации отношений
|Армения остается основным гарантом социальной безопасности Нагорного Карабаха – Министр
|В Тавушской области Армении откроется “Русский центр”
|В Анкаре рассказали, где состоится первая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|ТУРКМЕНИСТАН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ВАКЦИНУ «СПУТНИК ЛАЙТ»
|Роберт Кочарян: Этот год для Армении с точки зрения безопасности был тотально провальным и не понятно у кого cпросить ответа
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|Никол Пашинян отреагировал на критику по поводу его заявлений по Карабаху
|Оппозиционер: Обеспечение вакантной должности президента НКР - самый короткий путь лишения Арцаха субъектности
|В Армении полностью вакцинировалось от коронавируса 692 082 человека
|Парламент НКР принял заявление "Об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах"
|Омбудсмены Армении и Арцаха: Подходы, озвученные премьер-министром РА крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха
|Араик Арутюнян Пашиняну: Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана
|Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?
|В столичной мэрии ожидаются кадровые изменения
|В Армении за сутки подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 328 человек
|Умер Владимир Михайлович Татосов
|Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования
|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
|Пашинян: Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения
|Президент Армении высказался по поводу выстраивания отношений с Турцией и Пакистаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Баку и Ереван сохраняют приверженность неукоснительному выполнению всех положений трехстороннего заявления
|Читать больше
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Прогноз: Политически пристрастные действия правоохранителей на местных выборах к добру не приведут
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|Читать больше
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