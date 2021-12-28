Вторник, 28 Декабря 2021 17:53

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилой дом 48 на улице Назарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 здание бывшего министерства энергетики (односторонне), здание министерства, здание министерства территориального управления (односторонне), здание министерства иностранных дел (односторонне), ООО “Меллат банк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 28 на улице Низами, собственные дома на 1-ом переулке улицы Ехбайрутян, собственные дома на улице Маиси 9 (9 Мая), подъезды 4-6 жилого дома 10 на улице Чехова, жилой дом 10 на улице Шевченко, собственные дома на улице Шевченко, жилые дома 4, 5, 56, 58, 60, 62 на улице Ширака, жилые дома 34, 36/1 на пр. Багратуняца, жилые дома 21, 38а на 4-ом переулке пр. Багратуняца, жилые дома 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/5, 12/6, 12/7 на улице Е.Тадевосяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Азатаван;

в Котайкской области:

11:00-16:00 село Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), воиснкая часть Балаовита; улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра; частично кварталы “Банаван”, ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Дзорахбюр.