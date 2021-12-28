Вторник, 28 Декабря 2021 17:50

АрмИнфо.Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень, когда можно будет обсуждать инфраструктурные, торговые, экономические и другие проекты. Об этом, как сообщают СМИ заявил в эфире телеканала <Имеди> премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, указав на свою личную роль в этом процессе.

По его убеждению, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев заинтересованы в том, чтобы в Закавказье установился мир.

<Я лично приложил много усилий для этого процесса. Я много раз разговаривал с президентом Алиевым, премьер-министром Пашиняном, выступая с этой инициативой. У Грузии всегда было и остается правильное место и роль на Кавказе, и мы должны укреплять это направление>, - сказал Гарибашвили.

Напомним, что официальный Тбилиси неоднократно предлагал Еревану и Баку площадку для переговоров