Вторник, 28 Декабря 2021 16:41

АрмИнфо.В Санкт-Петербурге проходит традиционная неформальная встреча руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств.

Как сообщает Кремль, президент РФ Владимир Путин в ходе своего приветственного словам отметил, что этот год особенный для СНГ: в этом году состоялось 30-летие создания организации - совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости и сейчас делаю это с удовольствием в личном формате.

<Это необычный вариант встреч, чаще мы работаем в режиме онлайн, но есть такая возможность встретиться, значит, этим нужно воспользоваться, я с вами полностью согласен и хочу поблагодарить инициаторов этой встречи за сегодняшнее мероприятие. Несмотря на то что оно проходит в России, в Петербурге, практически каждый из вас так или иначе высказался за организацию встречи именно в таком режиме.

У нас за прошедшие годы и десятилетия многое и кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах: и в сфере обеспечения безопасности наших государств, и в сфере экономики>, - отметил российский лидер.

Вместе с тем, он с удовлетворением констатировал, что в целом сохранившиеся связи ещё со времён Советского Союза играют свою положительную роль. По словам Путина, это общие коммуникации, общие предприятия, которые работают как партнёры, цепочки создания дополнительной стоимости в достаточно высокой степени кооперации - всё это не только сохранилось, но многое было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе.

<Это даёт нам возможность проходить и тяжёлое время пандемии. Все страны мира столкнулись с ней, и это имеет серьёзные последствия в сфере экономики, в социальной сфере, но нам, сохраняя те возможности и конкурентные преимущества, которые нам достались из прошлого, удаётся преодолевать эти сложности даже лучше, чем во многих других странах мира. Я хочу сказать, что мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения в будущем.

Одна из главных тем, ради которой мы собрались в таком текущем режиме, требующая более глубокого обсуждения, я уже упомянул об этом,

- это наша общая борьба с пандемией коронавирусной инфекции. Наши коллеги сотрудничают очень конкретно, глубоко, в ежедневном режиме. Это касается совместной научной деятельности, разработки лекарственных препаратов, профилактических средств, обмена и тест-системами, и другими средствами преодоления этой болезни>, - добавил российский лидер.

Отметим, что во встречи участвуют президенты Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана и премьер-министр Армении