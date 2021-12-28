Вторник, 28 Декабря 2021 16:06

АрмИнфо.Председатель НС Республики Арцах Артур Товмасян направил поздравительное послание по случаю 30-летия формирования Верховного Совета НКР первого созыва.

Так, в заявлении Товмасяна отмечается, что 30 лет назад в этот день по итогам состоявшихся 28-го декабря 1991 года выборов был сформирован законодательный орган новообразованной республики - Верховный совет, который на состоявшемся 6-го января 1992 года первом заседании, исходя из неотъемлемого права народа на самоопределение и опираясь на свободную волю народа Нагорно-Карабахской Республики, принял Декларацию о независимости Нагорно-Карабахской Республики.

<В связи с этим сердечно поздравляю председателей, заместителей председателя, председателей комиссий, руководителей фракций и депутатов законодательного органа всех созывов, желаю здоровья, мира и достойного будущего.

На провозглашение Декларации о независимости Азербайджан ответил тремя войнами. Во время первой Арцахской войны свои жизни за Родину отдали одиннадцать депутатов Верховного Совета первого созыва. Вечная им слава и всем погибшим за Родину героям, преклоняюсь перед их святой памятью.

По случаю 30-летия Верховного Совета НКР парламент Республики Арцах намеревался 28-го декабря созвать специальное заседание, однако по причине распространенной в республике эпидемии и объявленного общегосударственного карантина заседание не было созвано.

В наши дни Арцах, будучи истерзанным, сохраняет государственность, а его независимость неоспорима. Наряду с окончательным урегулированием конфликта безоговорочно ставится вопрос о международном признании Республики Арцах и ее границ.

Существование и спасение сражавшегося на перепутьях истории армянского народа всегда было обусловлено сплоченностью и единством армянства. Своим образом жизни и настойчивостью мы должны отстаивать предназначенную нам судьбой Родину и последовательно бороться за защиту наших прав. Наша воля и цели непоколебимы и не подлежат уступкам. Призываем все армянство к единству, взаимопониманию и терпимости>, - подчеркнул Товмасян в своем послании.