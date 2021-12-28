Вторник, 28 Декабря 2021 16:01

АрмИнфо. Комитет по науке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении разработал подходы по повышению заработных плат ученым. Об этом в ходе пресс-конференции 28 декабря сообщил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.

В этой связи он подчеркнул, что государство в состоянии в три раза повысить жалование ученым, которые эффективно работают, создают научные продукты. <Это очень важно, потому что наши ученые должны быть финансово мотивированы, чтобы научные коллективы более предано занимались наукой>, - сказал он, напомнив, что бюджет научной сферы Армении на 2021 год повышен на 85%.

Отметим, что в ходе совещания по вопросам финансирования науки в госбюджете Армении на 2022 год премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что выделяемые на научные тематические исследования суммы возрастут в 2.5 раза, составив 6,7 млрд. драмов.

Вместе с тем он заявил, что согласно принятой программе по повышению базовой заработной платы до 2026 года ежемесячный оклад ученых, который сегодня составляет около 90 тыс. драмов, в 2026 году достигнет 276 тыс. драмов, то есть в 3 раза выше. А заработная плата руководителей научных подразделений с нынешних 141 тыс. драмов в 2025-2026 годах достигнет 477 тыс. драмов, обеспечив рост в 3.3 раза.