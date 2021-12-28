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АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении объявляет конкурс на получение высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики на 2022-2023 учебный год.
Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, будет предоставлено 22 стипендии
- 11 мест выделено в бакалавриат, 8 магистратуру, 2 аспирантуру.
Заявки принимаются с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года включительно, понедельник- пятница с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
За дополнительной информацией обращаться в отдел внешних связей Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Управление диаспоры (Ереван, В. Саргсяна 3, Дом правительства 2, тел. + 37410-59-96-44; + 374 10-59-96-46).
|Ицхак Герцог пригласил Ильхама Алиева в Израиль
|Отчет Омбудсмена Арцах <О незаконных преследованиях и судебных процессах над армянскими военнопленными, осуществляемых Азербайджаном> распространен в качестве официального документа ООН
|Президент Tуркменистана принял участие в неформальном Cаммите СНГ
|Телефонный разговор Президента Туркменистана и спикера Верхней Палаты Парламента России
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Гарибашвили: Лидеры Армении и Азербайджана стремятся перевести отношения двух стран на новый уровень
|Путин назвал оправданным создание СНГ и указал на углубление интеграции по очень многим направлениям
|Глава парламента: На Декларацию Арцаха о независимости Азербайджан ответил тремя войнами
|Ваграм Думанян: Комитет по науке разработал основные подходы для повышения зарплат ученым
|Китай предоставит 22 стипендии гражданам РА для обучения в ВУЗах КНР
|В Армении выпускникам школ представиться возможность дважды сдать ЕГ для поступления в ВУЗ
|Клиенты Банка ВТБ Армения могут подавать заявку на возврат подоходного налога по ипотечному кредиту дистанционно
|В Турции запускают тоннель в направлении Южного Кавказа
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Лишившиеся домов жители Гадрута проводят акцию протеста
|За сутки в Армении подтвердилось 109 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 186
|Суд в Горисе отказался выпустить мэра Гориса под залог
|Виталий Милонов находится в Арцахе
|Из-за сильных снегопадов и опасности схода лавин ТПП <Казбеги> на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Кочарян: Нельзя требовать у России быть большим армянином чем сами армяне
|Эксперт: Центры силы и армянские власти возвращают нас к болезненному для Армении паттерну раскола
|Роберт Кочарян: Армения уже фактически выполнила все предусловия Турции по нормализации отношений
|Армения остается основным гарантом социальной безопасности Нагорного Карабаха – Министр
|В Тавушской области Армении откроется “Русский центр”
|В Анкаре рассказали, где состоится первая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|ТУРКМЕНИСТАН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ВАКЦИНУ «СПУТНИК ЛАЙТ»
|Роберт Кочарян: Этот год для Армении с точки зрения безопасности был тотально провальным и не понятно у кого cпросить ответа
|Армянские таможенники будут дежурить в новогодние праздники
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Прогноз: Политически пристрастные действия правоохранителей на местных выборах к добру не приведут
|В Армении за сутки подтвердилось 59 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 248 человек
|Никол Пашинян отреагировал на критику по поводу его заявлений по Карабаху
|Оппозиционер: Обеспечение вакантной должности президента НКР - самый короткий путь лишения Арцаха субъектности
|В Армении полностью вакцинировалось от коронавируса 692 082 человека
|Парламент НКР принял заявление "Об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах"
|Омбудсмены Армении и Арцаха: Подходы, озвученные премьер-министром РА крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха
|Араик Арутюнян Пашиняну: Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана
|Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?
|В столичной мэрии ожидаются кадровые изменения
|В Армении за сутки подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 328 человек
|Умер Владимир Михайлович Татосов
|Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования
|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
|Пашинян: Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения
|Президент Армении высказался по поводу выстраивания отношений с Турцией и Пакистаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Баку и Ереван сохраняют приверженность неукоснительному выполнению всех положений трехстороннего заявления
|Читать больше
|Востоковед: Армяно-турецкий диалог уже обусловлен диалогом Еревана и Баку
|Политтехнолог: Единственным ресурсом Пашиняна остается кризис элит
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Прогноз: Политически пристрастные действия правоохранителей на местных выборах к добру не приведут
|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
|Читать больше
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