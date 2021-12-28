Вторник, 28 Декабря 2021 16:00

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении объявляет конкурс на получение высшего и послевузовского образования в высших учебных заведениях Китайской Народной Республики на 2022-2023 учебный год.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, будет предоставлено 22 стипендии

- 11 мест выделено в бакалавриат, 8 магистратуру, 2 аспирантуру.

Заявки принимаются с 28 декабря 2021 года по 17 января 2022 года включительно, понедельник- пятница с 10:00 до 17:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

За дополнительной информацией обращаться в отдел внешних связей Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и Управление диаспоры (Ереван, В. Саргсяна 3, Дом правительства 2, тел. + 37410-59-96-44; + 374 10-59-96-46).