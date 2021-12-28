Вторник, 28 Декабря 2021 15:28

АрмИнфо.С 2023-2024 учебного года выпускники школ получат возможность, в случае необходимости, дважды сдавать единый выпускной экзамен для поступления в ВУЗ.

Об этом в ходе итоговой пресс-конференции 28 декабря заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян. Он напомнил, что согласно действующему порядку, в случае если абитуриент по тем или иным причинам неудовлетворительно сдал единый экзамен для поступления в ВУЗы, следующая возможность предоставляется только в следующем году. С целью минимизировать стресс, Министерство приняло решение предоставлять возможность выпускникам школ получить высшее образование, воспользовавшись второй попыткой сдачи ЕГ. <Давайте не забывать, что речь идет о школьниках, только окончивших школу, а сдача единого экзамена представляет собой стресс, который не все могут выдержать>, - сказал Думанян.