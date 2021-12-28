Вторник, 28 Декабря 2021 14:38

АрмИнфо.Согласно новому решению Правительства РА, с 1 января 2022 года процесс возврата подоходного налога за проценты по ипотечным кредитам будет осуществляться по новой дистанционной схеме.

По окончанию каждого квартала клиентам нет нужды обращаться в Банк для получения справки/выписки о выплаченных процентах по ипотеке. Вместо этого клиенты могут просто по одному из предложенных дистанционных каналов отправить запрос - согласие в Банк, на основании которого Банк ВТБ (Армения) будет автоматически на ежеквартальной периодичности передавать необходимую информацию уполномоченному органу.

Клиенты могут дать свое согласие на передачу данных по одному из следующих дистанционных каналов:

- заполнив короткую заявку на официальном сайте Банка в разделе «Онлайн-заявки»: необходимо перейти в подраздел «Заказ справки», далее - в окне «Вид справки» выбрать опцию «Согласие на передачу данных о % ипотеки в АКРА»;

- по приложениям Мобайл/Интернет банк: необходимо перейти в подраздел «Обратная связь с Банком» в разделе «Контакты банка», затем выбрать опцию «Согласие передачи информации о % ипотеки в АКРА» и указать в согласии номер договора об ипотеке.

В течение одного рабочего дня Банк на электронную почту клиента отправит ответное письмо, подтверждающее факт получения согласия от клиента.

Внимание: помимо вышеуказанного процесса клиент должен в обязательном порядке отправить также заявку согласно официальной публикации со стороны Комитета Государственных Доходов РА․ Параллельно с предоставлением согласия Банку, клиентам необходимо зарегистрироваться в системе «Информационный портал личного кабинета» и выслать Государственному комитету гос. доходов электронную справку «О возврате подоходного налога за выплаченные проценты по ипотечному кредиту» в установленном формате, с указанием суммы выплаченных в отчетном квартале процентов со стороны заемщика, в соответствии с графиком погашения кредита.

Подробную информацию о новом процессе клиенты могут получить в филиалах Банка ВТБ (Армения) или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.