Вторник, 28 Декабря 2021 13:18

АрмИнфо.За последние сутки в Армении провели 6 547 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 109 новых случаев заражения (1,6%), при этом выздоровело 186 человек, скончалось - 6.

Согласно источнику, по положению на 11:00 28 декабря фактическое лечение получает 4 157 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 546 866 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 649 человек (13,5% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 331 027 (96%), скончалось - 7 965 (2,3%).