Вторник, 28 Декабря 2021 13:17

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции Гориса под председательством судьи Гнела Гаспаряна отказал в удовлетворении ходатайства об освобождении главы одноимённой общины Аруша Арушаняна под залог в 30 млн драмов.

В основу ходатайства было положено то обстоятельство, что ранее руководитель села Караундж (входит в состав укрупненной общины Горис) Лусине Аветян отказалась от своих ранних показаний, на основании которых, собственно, был задержан Арушанян. Таким образом, как отмечала сторона зашиты, существенно снизился риск препятствования следствию и появилось основание для изменения меры пресечения в отношении Аруша Арушаняна.

Напомним, мэру Гориса Арушу Арушаняну, который был включен в избирательный список блока "Айастан", возглавляемого 2-м президентом РА Робертом Кочаряном, предъявлено обвинение по п.2 ч.4 статьи 35-154.2, п.4 ч.2 статьи 38-149 и ч.3 статьи 38- 154.2. Ранее ССС сообщила, что Арушанян за несколько дней до внеочередных выборов встречался с руководителем общины Караундж Лусине Аветян и предложил материальную помощь тем избирателям, которые пообещают проголосовать за блок. Л.А. отказалась, планируемое преступление не было доведено до конца по не зависящим от Арушаняна обстоятельствам.

Сообщалось, что 28 апреля Л.А. по требованию Арушаняна организовала встречу с жителями, просившими помощи для решения своих проблем. Затем мэрией Гориса было перечислено 100.000 - 220.000 драмов. Арушаняну инкриминируется препятствование свободному волеизъявлению граждан, использование служебной зависимости для голосования в пользу упомянутого блока. Так, он поручил Л.А. возглавить предвыборный штаб в Караундже и объединить ресурсы для агитации в пользу блока <Армения>. Воспользовавшись уязвимым положением избирателей, Л.А. принудила их проголосовать в пользу блока. 15 июля с.г. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) поддержала ходатайства прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении главы общины Гориса и о согласии на лишение его свободы.

Арестованный мэр Гориса Аруш Арушанян принял участие и выиграл в выборах в органы местного самоуправления, которые прошли 17 октября.