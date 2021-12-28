Вторник, 28 Декабря 2021 11:10

АрмИнфо. Депутат Государственной думы России Виталий Милонов посетил Арцах и встретился с президентом Араиком Арутюняном.

<С удовольствием встретился с президентом Арцаха - Араиком Владимировичем Арутюняном. Обсудили ситуацию в регионе, необходимость сохранения и восстановления храмов, христианских общин и жизни в республике в послевоенное время>, - написал депутат Милонов на своей странице в Фейсбук.

Российский депутат также участвовал в новогоднем утреннике и вручил подарки 250 арцахским детям.