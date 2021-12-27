Понедельник, 27 Декабря 2021 22:39

АрмИнфо. Бюро "Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении "Ай Дат" отмечается, что Бюро периодически указывало на вызовы, связанные с процессои нормализации отношений между Арменией и Турцией, особенно с участием действующих властей РА.

В АРФД посчитали необходимым вновь подчеркнуть, что Анкара в вопросе нормализации отношений с Арменией не только не отказалась от известных трех предусловий ( усилий по международному признанию Геноцида армян, включение Арцаха в состав Азербайджана и фактическая юридическая фиксация армяно- турецкой госграницы), но и добавила еще одно - предоставление так называемого "Зангезурского" коридора. В Бюро также считают, что заявления официальных властей Турции о том, что процесс нормализации отношений идёт в тесной координации с Азербайджаном свидетельствует, что речь идёт не об армяно- турецких межгосударственных переговорах, а о навязывании новых обязательств Армении со стороны враждебного тандема.

"Начало этого процесса по нормализации отношений Армения-Турция изначально нездоровое и крайне опасно. Это осуществляется в условиях, когда находящиеся у власти в Армении силы, понесшие поражение, по объективным и субъективным причинам лишены возможности защищать жизненно важные интересы армянского народа", - подчеркнули в "Ай Дат", при этом отметив, что в текущих условиях нормализация армяно-турецких отношений чревата геополитическими, политическими, экономическими, духовно- культурными вызовами и приведёт к необратимым опасным последствиям и потере суверенитета.

Также отмечается, что обеспокоенность увеличивается в условиях безответной политики властей РА и отсутствия подотчетности. "Выбор спецпредставителя с армянской стороны говорит о том, что Армения изначально участвует в предопределённом процессе, где для определения проармянской позиции нет нужды в услугах профессионального дипломата. В этой связи требуем от властей Армении обнародовать пути урегулирования армяно-турецких отношений, отклонить все турецкие предусловия и акцентировать внимание на том, что нормализация двусторонних отношений не может быть обусловлена третьей стороной",- подчеркнули в Бюро, добавив, что они также должны учитывать решение Конституционного суда РА, принятое по Цюрихским протоколам.

В Ай Дат считают, что нужно быть готовым к сопротивлению, если власти примут протурецкую повестку. "

Не можем также не коснуться заявлений, периодически озвучиваемых лицом, занимающим пост премьер- министра Армении по вопросу Арцаха, особенно последние опасные откровения, искажающие реальность и попирающие права армянские права - позиция, которая ставит под сомнение легитимное право Республики Арцах на суверенитет, самоопределение и международное признание", - отмечается в заявлении. В Ай Дат также назвали не легитимным любые письменные или устные договорённости властей РА, которые нарушат основополагающие нормы по Арцаху или правосубьектность Армении по вопросу возмещения.