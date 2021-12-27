Понедельник, 27 Декабря 2021 18:31

АрмИнфо. Число иностранных студентов, получающих выcшее образование в Армении, в общей сложности за год выросло на 10,9%. Об этом стало известно по итогам пресс-конференции 27 декабря заместителя министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артура Мартиросяна.

В частности, он сообщил, что в этом году в армянские ВУЗЫ обратились 1 200 иностранных граждан, в общей же сложности в 2021-2022 учебном году в ВУЗах Армении уже походили обучение 7 085 иностранных граждан, из коих 3 521 являются представителями Диаспоры. В прошлом учебном году в образовательных учреждениях обучалось 6 385 иностранных граждан, из коих 2 947 из Диаспоры.

Помимо этого, как отметил Мартиросян, в рамках межгосударственных соглашений в России обучается 209 армянских студентов, тогда как высшее образование в Армении получает 31 российский студент; в Румынии обучается 4 студента из Армении, в Болгарии - 3, в Китае - 10, при этом в армянских ВУЗах образование получают 3 студента из Китая; в ВУЗах Иордании учатся 6 армянских студентов, в Армении стали студентами 30 иорданских граждан; в армянских ВУЗах обучается также 3 студента из Грузии.

В общей сложности, по словам Мартиросяна, в иностранных ВУЗах обучается 232 армянских студента, тогда как в Армении высшее образование получает 67 студентов из зарубежных стран. "Проблема не в том, что число обращений недостаточно большое. Вопрос в ненадлежащем уровне информированности наших граждан об этих программах", - сказал заместитель министра образования, науки, культуры и спорта.

Он также сообщил, что в этом году Армения подписала межгосударственное соглашение с Вьетнамом, в рамках которого армянские и вьетнамские ВУЗы обменяются пятью студентами.