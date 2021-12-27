Понедельник, 27 Декабря 2021 18:19

АрмИнфо.Нормализация армяно-турецкий отношений разрушит аргументы армянской диаспоры в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на встрече с турецкими гражданами в Чикаго.

Калын заявил, что армянское лобби в США сделало антитурецкие настроения частью своей идентичности. <На Кавказе сейчас реализуется совсем иной процесс, и фундамент, на котором эта диаспора построила всю свои аргументы, на грани разрушения. Другими словами, конфликт между Арменией и Турцией или армяно-тюркский конфликт на Кавказе близится к завершению. С <освобождением> Карабаха и реинтеграцией этого региона в состав Азербайджана открылась новая страница истории>, - отметил Калын.

По его словам, никаких иных ожиданий в этом смысле больше ни у кого нет, Анкара и Ереван предпринимают взаимные шаги для нормализации отношений.

<Нормализация отношений с Турцией внесет в Армению - страну, не имеющую выхода к морям, экономически слабую и находящуюся под опекой России - большой вклад как в политическом, так и в экономическом плане>, - отметил Калын, передает Анадолу.