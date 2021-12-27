Понедельник, 27 Декабря 2021 18:18

АрмИнфо.Стал известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана.

Как известно, в минувшую пятницу в Москве состоялась встреча деятелей культуры Азербайджана и Армении. Она была организована при посредничестве представителя президента России по межкультурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Сами организаторы встречи о ее целях и результатах не сообщали. Что касается самих участников, то азербайджанская сторона вообще никакой информации по этому поводу общественности не представила.

Согласно СМИ, Азербайджан на этой встрече представляли: ректор Музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Университета языков Кямал Абдулла, кинокритик Аяз Салаев и ректор Архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова.

Армянскую сторону представляли: ректор Ереванского медуниверситета Армен Мурадян, руководитель Кукольного театра Рубен Бабаян, директор Театра имени Станиславского Марианна Мхитарян и режиссер Арутюн Хачатрян. Встреча, на которой обсуждались вопросы гуманитарного характера продлилась два с половиной часа.