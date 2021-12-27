Понедельник, 27 Декабря 2021 17:01

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-14:00 жилой дом 19 на улице Ехбайрутян, жилой дом 36а на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 жилые дома 1, 2, 3, 5 на улице Микояна, жилые дома 4 на улице Мара, 59 на пр. Гая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 5-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 19, 19/8, 21 на пр. Комитаса, собственные дома 17/5-19/6 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 21/1, 21/2 и собственные дома на улице В.Папазяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6/1 и собственные дома на улице Адонца, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 28 и собственные дома на улице Григора Арцруни, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 и собственные дома на улице Вагаршяна, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 15 и собственные дома на улице Гр.Кочара, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа имен Спендиаряна, жилой дом 1 на улице Бюзанда, собственные дома 52-80 на улице Фирдуса, собственные дома 15-34 на улице Чайковского и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-15:00 села Бюракан, Ахдзк, Парпи, Базмахбюр, Газараван, Антарут, Оргов, Техер; частично село Агарак;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично улицы А.Хачатряна Огостоси 23 в городе Арташат; частично село Мргануш;

в Котайкской области:

11:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра; кварталы “Банаван”, ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Дзорахбюр;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Айкадзор, Баграван, Джрапи, Харьков, Нор Артик, Ахурянское водохранилище, пограничные заставы Харькова и Джрапи в Анийском регионе;

в Тавушской области:

10:00-10-30 и 15:00-15:30 частично улицы Саят-Нова, Мясникяна, Усанохакан в городе Дилижан;

10:00–15:30 2-ой переулок улицы Усанохакан в городе Дилижан.