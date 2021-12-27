Понедельник, 27 Декабря 2021 15:30

АрмИнфо.Государство направило 1.4 млрд. драмов для оплаты обучения студентов-участников 44-дневной Арцахской войны за 2020-2021 учебный год и I полугодие 2021-2022 учебного года. Об этом в ходе пресс-конферении 27 декабря сообщил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Трчунян.

В этом контексте он сообщил, что общее число бенефициаров по данной программе составило 6330 человек, в числе которых также супруги и близкие родственники воевавших солдат. Данная программа по словам замминистра будет иметь продолжительный характер. В частности, государство оплатит обучение участников военных действий и во II полугодии 2021-2022гг., и в I полугодии 2022-2023 учебного года.

Помимо этого, Трчунян сообщил, что правительство внесло изменения в решение касаемо частичного финансирования обучения студентов, которые относятся к различным социальным группам. Если ранее внимание уделялось лишь социальному статусу студента, то впредь учитывается и его средняя качественная оценка (СКО). Тем самым, государство намерено стимулировать уровень образования учащихся, чтобы обеспечить трудовой рынок Армении качественными кадрами.

Трчунян пояснил, что ранее государство покрывало 60% платы за обучение, теперь при высокой успеваемости, государство готово покрывать до 90% платы за обучение. В частности, в 2021-2022 году число бенефициаров данной программы составило 5 722, из коих 2 299 - студенты с высокой успеваемостью из социально необеспеченных семей, 763 - получающие соцпомощь студенты, которые проживают в приграничных общинах, 52 - учащиеся на баклавриате или по образовательным программам, имеющие 2 и больше детей, 399 - участники апрельской войны. В целом, государство по данной программе выделило 1.5 млрд драмов.