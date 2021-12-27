Понедельник, 27 Декабря 2021 14:38

АрмИнфо. Азербайджан полностью поддерживает нормализацию турецко-армянских отношений. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции в понедельник по итогам года.

<Мы высоко ценим месседжи Турции на всех уровнях. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что процесс координируется с Азербайджаном. <...> Мы развиваем отношения с государствами на основе норм и принципов международного права. Исключением в этом вопросе стала Армения. Ей мы также предлагаем наладить отношения на основе норм и принципов международного права>, - отметил Байрамов.

Глава МИД заявил, что игнорировать вопрос анклавов Азербайджана на территории Армении недопустимо. При этом он словом не обмолвился об исконно армянских селах, оказавшихся под азербайджанской оккупацией, яркий пример которому - Арцвашен, который сегодня находится под юрисдикцией АР, об анклавах уж не говорим.

Байрамов добавил, что сочинская встреча 26 ноября в рамках трехстороннего формата стала отражением начала этого процесса.

<Еще в мае этого года Азербайджан дал согласие на создание рабочей группы для начала процесса делимитации. Однако Армения выдвинула определенные условия, поэтому в то время этот процесс не начался. В этом случае создание комиссии превратилось бы в долгий, бесконечный процесс>, - отметил Байрамов.

Он подчеркнул, что вопрос анклавов - это реальность, которую никто не может отрицать. <Решение вопроса об анклавах может происходить именно в процессе делимитации. Поэтому важно создать армяно-азербайджанскую рабочую группу. Азербайджан выразил готовность к этому. Означает ли создание рабочей группы и начало процесса решение вопросов в короткие сроки? Мы должны быть реалистами. Это не будет краткосрочным процессом. Важно проводить систематическую и непрерывную работу в этой области. Подход Азербайджана заключается в том, что этот процесс должен вестись за столом переговоров, чтобы не создавалась и не допускалась какая-либо напряженность между военными. Это самый лучший способ. Самый лучший способ для этого - проведение специалистами обсуждений за столом переговоров>, - подчеркнул глава МИД АР, которого цитирует Анадолу.

Байрамов сообщил, что комиссия по делимитации границ будет сформирована в ближайшие месяцы. <Думаем, что и противоположная сторона осознает серьезность этого вопроса, нужно определить и международные границы между странами. Верим, что в ближайшее время позитивный месседж поступит и от противоположной стороны. Поэтому думаем, что эта комиссия будет сформирована в ближайшие месяцы>, - добавил министр.

Глава МИД отметил, что Азербайджан позитивно оценивает встречу, проведенную в формате <3+3> с участием Турции, Азербайджана, России, Армении и Ирана (в Москве 10 декабря). Байрамов напомнил, что инициатива создания региональной платформы обсуждений <3+3> была выдвинута президентами Азербайджана и Турции.

<Первая встреча была проведена в формате <3+2>, а не в формате <3+3>. Мы положительно оцениваем эту встречу, считаем удовлетворительными предварительные договоренности. Достигнута договоренность о проведении следующих встреч в порядке ротации>, - добавил глава МИД.