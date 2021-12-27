Понедельник, 27 Декабря 2021 14:35

АрмИнфо. Национальное собрание Республики Арцах выступило с заявлением об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах.

В заявлении, в частности, говорится: <На протяжении всей летописи карабахского конфликта периодически муссируются искажающие суть проблемы заявления, которые усложняют и запутывают процесс всеобъемлющего и окончательного урегулирования конфликта.

Считаем недопустимым любое заявление различных политических сил и деятелей, ставящее под сомнение или умаляющее субъектность Республики Арцах и его армянское будущее. Озадачивает то, что последнее подобное заявление 24-го декабря озвучил премьер-министр Республики Армения, отвечая на вопросы представителей СМИ и общественных организаций.

Судьба Арцаха не была и не будет монополией какой-либо политической силы. Представляя мнение и позицию широких общественных и политических кругов Республики Арцах, выражаем наше несогласие и возмущение по поводу ряда опасных и искаженных формулировок и идей, прозвучавших в ходе интервью.

Озабоченность вызывает и тот факт, что на фоне результатов национально-освободительной борьбы 1988 года - Карабахского движения

- озвучиваются формулировки, ставящие под сомнение существование Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах), провозглашенной 2-го сентября 1991 года и сформированной в полном соответствии с нормами международного права, и ее продолжительную борьбу за достижение международного признания.

Правовая и политическая основы армянских сторон в переговорном процессе в предыдущие годы и защита наших национальных интересов в этом контексте не входили в какое-либо противоречие с позициями международных структур и посредников.

Тот факт, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха никогда не игнорировался в ранее представленных посредниками предложениях подтверждается разъяснениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Спекуляции касательно обсужденных в переговорном процессе в разные годы рабочих вариантах и возможного изменения формата переговоров вызывают беспокойство и опасение. Считаем неприемлемыми ставящие под сомнение принадлежность Арцаха армянству и подчеркивающие важность присутствия возможных посторонних элементов заявления, которые отвергаемы и осуждаемы в память о тысячах армян, пожертвовавших своими жизнями за свободу и независимость Арцаха.

Преклоняясь перед всеми жертвами Арцахской освободительной борьбы, одновременно выражаем признательность всему армянству, в частности, нашим соотечественникам из Республики Армения за то, что они стоят рядом с Арцахом, разделяя его страдания и лишения.

В основе братских взаимоотношений двух армянских республик долгие годы непрерывно функционирует принятое еще 8-го июля 1992 года Верховным Советом Республики Армения постановление, четко определившее отношение Республики Армения, как полноправного члена международного сообщества, к стремящейся к международному признанию Республике Арцах. Согласно этому постановлению, Армения обязуется "последовательно поддерживать Нагорно- Карабахскую Республику и защищать права ее населения", а также устанавливается, что "для Республики Армения неприемлем любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана". Данная формула актуальна и сегодня.

Национальное собрание Республики Арцах, подтверждая приверженность народа и властей Арцаха суверенитету и независимости Республики Арцах, заявляет о недопустимости выражения какой-либо позиции без учета точки зрения властей Арцаха, поскольку лишь законные органы власти, сформированные гражданами Республики Арцах посредством выборов, имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах>.