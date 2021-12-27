Понедельник, 27 Декабря 2021 14:14

АрмИнфо. После прошлогоднего поражения в Арцахе ситуация на Южном Кавказе претерпела серьезные изменения. Подобное мнение 27 декабря выразил второй президент Армении Роберт Кочарян.

<Я убежден, что сейчас мы находимся в процессе, который можно охарактеризовать как геополитические изменения на Южном Кавказе. Когда Турция присоединилась к этому процессу, и турецко-азербайджанский тандем получил другой размах, сохранять равно удалённость между Арменией и Азербайджаном стало сложно и в долгосрочной перспективе может быть и ошибочно. Но, пока этот формат не изменился. Однако, жизнь России усложнилась после этого всего, поскольку их многолетняя политика в регионе получила новый элемент. Россия пока не приспособила свою политику к этому элементу, она работает в этом направлении. Роль Турции многократно возросла в регионе и с этим нельзя не считаться>, - сказал Кочарян.

Вместе с тем он считает, что Армения не может требовать у России быть большим армянином чем сами армяне. Он выразил убеждение, что именно действия самой Армении привели к тому, что ее роль в регионе сошла на нет.

На уточнение, приемлемы ли для него сигналы из России по вопросу Арцаха, Кочарян отметил, что когда осуществляешь шаги, не подлежащие логике, возникает вполне логичный вопрос, кем они управляются. <Для меня, например, непонятно, почему мы обслуживаем турецкие интересы в Армении. Наша внешняя политика и шаги сегодня, очевидно обслуживают интересы Турции.

Почему мы это делаем? Я как-то сказал, что если бы в Армении действовал турецкий агент, его шаги были бы в точности такими же>, - сказал Кочарян, выразив убеждение, что сегодня важно не осуществлять алогичных шагов, обслуживающих турецкие, азербайджанские интересы.

На вопрос, если он придет к власти, будет ли работать над возвращением Шуши и Гадрута и денонсирует ли заявление от 9 ноября 2020 года, Кочарян отметил, что всё плохое уже произошло, уже не важно кто придет к власти. <И не один здравомыслящий человек не придет и не скажет аннулируйте его, поскольку все пункты уже выполнены. Остался только один проармняский вопрос - это возвращение военнопленных. Поэтому этот вопрос уже не актуален>, - сказал он, при этом добавив, что нужно стремиться к тому, чтобы восстановить территориальную целостность Арцаха хотя бы в пределах Нагорно-Карабахской автономной области.

На замечание возвращение Шуши и Гадрута предполагается войной или же дипломатическими усилиями, Кочарян в частности, сказал: <Знаете, в чём самая большая проблема умных людей, они думают, что и остальные люди тоже думают>. При этом он добавил, что их самым большим упущением в ходе предвыборной кампании был этот фактор, что напуганный войной народ, всячески пытался избежать новой войны, и поддался на различные спекуляции, что если придет альтернативная сила, будет война.