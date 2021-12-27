Понедельник, 27 Декабря 2021 13:28

АрмИнфо. Второй президент РА Роберт Кочарян рассказал о разницах Мегринского коридора и так называемого «Зангезурского».

Так, 27 декабря в ходе пресс-конференции второй президент Армении отвечая на соответствующий вопрос, обратил внимание на тот факт, что, во-первых, в предлагаемом тогда Мегринском коридоре не было вовлеченности Турции.

«А во-вторых, вы не чувствуете разницу? Тогда речь шла о присоединении Арцаха к Армении. Ки-Уэстским соглашением предполагалось присоединение Арцаха к Армении посредством одного коридора, который бы имел тот же статус, что и Нагорный Карабах. Ширина коридора не была зафиксирована в документе, но тогда я сформулировал ее на расстояние удара из установок «Град» в обе стороны – то есть около 42 км. Сравните с тем, что было тогда, и что есть сейчас», - сказал он, при этом добавив, что соглашение не было подписано в последний момент президентом Азербайджана, поскольку он не смог заручиться поддержкой даже собственной семьи. Он добавил, что соглашение в Ки-Уэсте предполагало только создание автомобильной дороги для Азербайджана. Кочарян заверил, это несравнимые документы.

Касаясь нормализации отношений с Турцией, Кочарян подчеркнул, что Анкара всегда выдвигала три условия перед Ереваном. «Это территориальная целостность Азербайджана, включая Нагорный Карабах, неукоснительное возвращение 7 районов и вопрос признания геноцида армян. Формулировка приблизительно такая «не проявлять энтузиазма» или передать вопрос историкам. Сегодня прибавилось еще одно условие – Зангезурский коридор», - сказал второй президент РА.

Кочарян напомнил, что Армения всегда выступала за нормализацию отношений без предварительных условий, и подчёркивала, что граница закрыта не с армянской, а с турецкой стороны.

Вместе с тем политик констатировал, что сегодня сданы не 7 районов, а 9 – с бонусом в виде Шуши и Гадрута, и по сути этого условия уже нет, оно выполнено. «По вопросу геноцида - Армения сегодня настолько слаба, что не способна оказывать какого-то воздействия. По сути, этот вопрос власти Армении оставили полностью на комитете «Ай Дат». К этому шагу также могут прибегнуть те или иные государства, которые хотят оказать давление на Турцию – иного ресурса сейчас по этому вопросу просто нет. И из трех условий, два для них успешно решены. Теперь Арцах – после Брюсселе, первое лицо Армении заявило, что после 2016 года нет даже теоретической возможности признания Арцаха вне состава Азербайджана. Это означает, что первое лицо Армении не видит никакого варианта существования Арцаха вне Азербайджана. Теперь все три условия выполнены. Ничего более циничного, чем заявлять, что мы идем на нормализацию отношений с Турцией без предусловий нет – вы же выполнили все предусловия, а теперь еще и обсуждаете вопрос коридора», - подчеркнул Кочарян, при этом он подтвердил, что Турция в начале двухтысячных попыталась сделать шаг в направлении нормализации отношений с Арменией, но, однако позже отступилась.

На уточнение, каким он видит судьбу Арцаха, в случае прихода к власти, Кочарян задался вопросом, понятна ли позиция действующих властей Армении по карабахскому вопросу и стоит ли предпринять шаги по их нейтрализации или же подчинится их воле? По словам политика, исходной точкой должно быть не то с какой политической силой менять сложившуюся ситуацию, а готово ли общество противостоять сегодняшним действия армянских властей. «Да, я вижу дипломатический путь спасения Арцаха. Эти власти даже не попытаются этого сделать. Нет каких-либо ожиданий от этих властей. Я вижу выход, он будет с потерями, но есть возможность спасти хоть что-то», - сказал Кочарян, выразив убеждение, что действующие власти обслуживают интересы каких-то внешних сил, не конкретизировал кого имеет ввиду.

Касаясь вопроса начала делимитации армяно-азербайджанской границы, он выразил убеждение, что начинать этот процесс сегодня – дипломатическое извращение, поскольку Армения сегодня не готова к этому и слишком слаба. «Утвержденная делимитация говорит о том, что ты признаешь территориальную целостность Азербайджана, а этом подразумевает ряд последствий, в том числе ивозможное установление КПП в Лачинском коридоре. Угроза делимитации в этом, а не в том есть ли сегодня фактическая граница или нет. Угроза делимитации в том, чтобы не сделать этот процесс неизбежным», - подчеркнул политик, добавив, что эти власти хотят пойти на этот шаг, чтобы потом, просто избежать ответственности, переложить ответственность за судьбу Арцаха на Россию.

Он также назвал бесперспективным для Армении с экономической точки зрения открытие железнодорожного сообщения через так называемый коридор через Сюникскую область РА. По его словам, все альтернативные транспортные коммуникации уже созданы, в обход Армении, и сегодня при разблокировки коммуникаций армянская сторона получит каких-то 40-50 км транзитных путей в замен на серьезные уступки. Он возмутился тем, что сегодняшние власти Армении не хотят изучить этот вопрос, оценить выгоды и потери.